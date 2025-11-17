مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون في انفجار بمصنع للألعاب النارية في إقليم السند، جنوب شرقي باكستان.
وأوضح المتحدث باسم خدمات الطوارئ حسن الحسيب في تصريح له، مساء الأحد، أن الانفجار وقع السبت الماضي في لاغاري غوث، بمنطقة حيدر آباد، مضيفًا أن الانفجار أدى إلى حريق هائل اجتاح المصنع بسرعة.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من تحت الأنقاض ونقلت المصابين إلى مستشفى محلي، ثلاثة منهم في حالة حرجة.
وذكر أن السُلطات فتحت تحقيقًا لتحديد سبب الانفجار.