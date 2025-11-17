Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون في انفجار بمصنع للألعاب النارية في إقليم السند، جنوب شرقي باكستان.

وأوضح المتحدث باسم خدمات الطوارئ حسن الحسيب في تصريح له، مساء الأحد، أن الانفجار وقع السبت الماضي في لاغاري غوث، بمنطقة حيدر آباد، مضيفًا أن الانفجار أدى إلى حريق هائل اجتاح المصنع بسرعة.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من تحت الأنقاض ونقلت المصابين إلى مستشفى محلي، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

قد يهمّك أيضاً
باكستان ترفع حالة التأهب في لاهور بعد التفجير في إسلام آباد

باكستان ترفع حالة التأهب في لاهور بعد التفجير في إسلام آباد

مصرع 12 شخصًا جراء تفجير انتحاري في باكستان

مصرع 12 شخصًا جراء تفجير انتحاري في باكستان

وذكر أن السُلطات فتحت تحقيقًا لتحديد سبب الانفجار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصرع 12 شخصًا جراء تفجير انتحاري في باكستان
العالم

مصرع 12 شخصًا جراء تفجير انتحاري في...

العالم
باكستان ترفع حالة التأهب في لاهور بعد التفجير في إسلام آباد
العالم

باكستان ترفع حالة التأهب في لاهور بعد...

العالم