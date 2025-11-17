مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون في انفجار بمصنع للألعاب النارية في إقليم السند، جنوب شرقي باكستان.

وأوضح المتحدث باسم خدمات الطوارئ حسن الحسيب في تصريح له، مساء الأحد، أن الانفجار وقع السبت الماضي في لاغاري غوث، بمنطقة حيدر آباد، مضيفًا أن الانفجار أدى إلى حريق هائل اجتاح المصنع بسرعة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من تحت الأنقاض ونقلت المصابين إلى مستشفى محلي، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكر أن السُلطات فتحت تحقيقًا لتحديد سبب الانفجار.