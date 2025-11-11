مصرع 8 أشخاص إثر انفجار سيارة قرب الحصن الأحمر الهندي

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في انفجار قوي وقع قرب الحصن الأحمر التاريخي وسط العاصمة نيودلهي، ما تسبب كذلك في اندلاع حريق ألحق أضرارًا بعدة سيارات كانت متوقفة في الموقع.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيودلهي أن فرقها هرعت على الفور إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ بوقوع الانفجار قرب إحدى بوابات محطة مترو الحصن الأحمر، مشيرة إلى أن عدة سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وقال المتحدث باسم شرطة نيودلهي، سانجاي تياجي، إن الانفجار أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، موضحًا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وما إذا كان ناتجًا عن عمل إرهابي أو حادث عرضي.

ويُعد الحصن الأحمر — الذي كان في السابق قصرًا إمبراطوريًا في عهد مغول الهند — من أبرز المعالم التاريخية والسياحية في العاصمة، ويُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إذ يجتذب آلاف الزوار يوميًا، ويُعد موقعًا رمزيًا تُقام فيه احتفالات الاستقلال السنوية في البلاد.

ورغم أن السلطات لم تُصدر بعد بيانًا رسميًا حول طبيعة الانفجار، فإن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا واسعًا حول المنطقة، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية والشرطة المتخصصة جمع العينات وتوثيق آثار الانفجار لتحديد مصدره بدقة.