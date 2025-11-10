مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين

من بين النطاقات المعرفية والثقافية التي جعلتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن استراتيجيتها الثقافية، الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، توثيقا، وأرشفة وفهرسة، وتقديم هذا التراث بمختلف عناصره إلى القراء والباحثين والدارسين، حيث يتسنى لهم الاطلاع على أبرز ما فيه، وإضافة ذلك ضمن مصادرهم ومراجعهم التراثية ، ومنذ إنشاء المكتبة قبل أكثر من 40 عاما وهي تعمل على تقديم هذه المعرفة النوعية، فيما تعمل على تحديثها وتطويرها أولا بأول حسب برنامجها الثقافي في التزويد وتجديد مصادر البحث وتجديد المواد والمقتنيات التي تطور البحث العلمي في هذا المجال.

ولا تكتفي المكتبة بالقيام بهذا الدور ، لكنها تعمل على عرض مقتنياتها التراثية النادرة أمام الجمهور، خاصة حين يتعلق الأمر بفريضة الحج ، وإبراز اهتمامها الكبير بالتعريف بها، وبالحرمين الشريفين في مكة المكرمة التي يوجد بها أول بيت وضع للناس، وفي المدينة المنورة حيث مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين المسجد النبوي الشريف.

وعبر هذا الاهتمام الكبير الذي يجسد رؤية ثقافية مميزة، تندرج ضمن رؤية المملكة 2030 والعناية بما تكنزه المملكة من آثار وتاريخ وتراث وسياحة ثقافية لا مثيل لها في العالم، أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة العرض الأول بالرياض لفيلم ” أعظم الرحلات .. الحج إلى مكة: على خطى ابن بطوطة”، حيث حظي الفيلم الوثائقي التاريخي بإشادات كبيرة من المتابعين، والدارسين والباحثين، حيث كان الفيلم قد حقق أصداء عالمية مع عرضه بدور السينما ذات الشاشات الكبيرة في العالم.

وفيلم ابن بطوطة يربط بين الماضي والحاضر حيث يعرض مشاهد لشعائر الحج في العصر الحديث، فضلاً عن إبراز الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة لعمارة الحرمين الشريفين، وتوفير جميع وسائل اليسر والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وقد شارك في هذا العمل أكثر من 2000 شخص من 24 دولة، حيث تم استلهام رحلة ابن بطوطة إلى مكة المكرمة خلال القرن 14 الميلادي كخلفية تاريخية للفيلم، وأبرزت مضامين الفيلم أبعاده كرسالة للسلام والتسامح.

و يتناول الفيلم فريضة الحج ومناسكه، وقامت على إنتاجه شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية وتصويرها، ويتم عرضه بنظام عرض الشاشة العملاقة بدرجة فائقة الجودة للصوت والصورة، ( IMAX ) وقد تم تصوير مسيرة الحجاج ودخولهم لمكة المكرمة جوًّا وبحرًا وبرًّا، وتبلغ مدة الفيلم (45) دقيقة.

وكان الفيلم – وهو من إنتاج المكتبة – قد عرض من قبل في عدد من العواصم العالمية حيث عُرض في نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي، و حاز ثلاث جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس، وتمت ترجمة الفيلم لعدد من اللغات العالمية منها الفرنسية والروسية والتركية إلى جانب اللغة الإنجليزية والعربية.

ذاكرة بصرية:

تحتفظ المكتبة بمجموعات من الصورالتاريخية التي لم يتم نشرها من قبل ، من أبرزها: مجموعات عن المملكة والوطن العربي بشكل عام، من بينها أول وأشهر مجموعة قام بتصويرها اللواء محمد صادق باشا التي تضم صورة عالمية عن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، والتي لا يوجد منها سوى ثلاث نسخ في العالم.

كما يتوافر لديها (365) صورة مع أصولها لم تنشر من قبل للحرمين الشريفين، قام بتصويرها المصور العالمي المصري أحمد باشا حلمي، الذي كُلف من قبل الملك فاروق بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه ــ مكة والمدينة، بالإضافة إلى مجموعة ألبومات تصور خط سكك حديد الحجاز وبعض مناطق المملكة.

ويعد أحمد مرزا أول مصور محترف هندي قدم إلى الأراضي المقدسة للحج في 1325هـ/ 1907م حيث أصدرت المكتبة كتابه :”مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا”

ويتضمن الكتاب الواقع في 240 صفحة تمهيدا عن الحرمين الشريفين في الخرائط القديمة، والرسومات والمنمنمات القديمة، والصور الضوئية الأولية، والصور الضوئية في الهند .

وحصلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على مجموعة من الصور الضوئية، الأصلية القديمة الخاصة بالمصور البرازيلي العالمي همبرتو دا سلفيرا، يبلغ عددها (165) جمعها المصور الذي تنقل في أرجاء المملكة طيلة اثنتي عشرة سنة، فأنتج فيها مجموعة من الصور توثق أماكن تاريخية في المملكة قبل مرحلة التحديث المعاصرة، منها صور عن الحرمين الشريفين، وتكتسب هذه الصور أهمية في أنها تسهم في تعريف الأجيال المقبلة وتبصيرها بتاريخهم والعادات السائدة في المملكة في حينها، كما حظيت بعناية واهتمام دوليين كبيرين حينما اشترك بهما المصور عارضاً في كبرى المعارض الدولية: معرض معهد العالم العربي بباريس، والآخر في متحف الأليزيه بلوزان. وهكذا يبرز الدور الكبير لهذا المخزون المعرفي الذي تقتنيه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والذي يعد أهم تراث وثائقي مصور ومخطوط لهذا الموسم الديني الكبير الذي يلتقي فيه المسلمون من جميع أنحاء العالم للتعارف وأداء مناسك الحج وإقامة شعائر الله.