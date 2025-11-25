مليون مستفيد من الخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين منذ مطلع 1447هـ

سجّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات ارتفاعًا في مؤشرات الاستفادة من خدماتها الرقمية منذ بداية عام 1447هـ وحتى نهاية شهر جمادى الأولى، إذ تجاوز عدد المستفيدين (1.7) مليون مستفيد من مختلف المنصات والبرامج التقنية.

وأوضحت الرئاسة أن عدد المستفيدين من بوابة القاصد بلغ (175) ألف مستفيد، فيما وصل عدد المستفيدين من الموقع الإلكتروني إلى (989) ألف مستفيد، واستفاد نحو قرابة (300) ألف مستخدم من بث ترجمات خطب الحرمين الشريفين، وبلغ مجموع ساعات الترجمات (194) ساعة منذ مطلع العام.

الخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين

وبيّنت الإحصاءات أن منصة رسالة الحرمين حققت (126) ألف مستفيد، إلى جانب (82) ألف مستفيد من الشاشات التفاعلية داخل الحرمين الشريفين، فيما بلغ عدد المواد التي جرى تنزيلها من منصة رسالة الحرمين (130) ألف مادة، واستفاد (66) ألف مستخدم من منصة مقرأة الحرمين وتعليم سورة الفاتحة، وبلغت ساعات الإقراء (10,976) ساعة.

وأكدت الرئاسة أن خدمة جداول الصلوات لأئمة الحرمين الشريفين عبر تطبيق توكلنا، شهدت تفاعلًا واسعًا ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى المعلومات الدينية المعتمدة.

وأشارت إلى أن إجمالي المستفيدين من الخدمات الرقمية خلال الفترة بلغ (1,738,000) مستفيد، فيما بلغ إجمالي ساعات الخدمة (11,170) ساعة، ووصل عدد المحتويات المحمَّلة عبر منصات الرئاسة أكثر من (130) ألف محتوى.