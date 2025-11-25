Icon

وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية Icon كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC Icon الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها Icon وظائف شاغرة بـ شركة النهدي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة معادن Icon محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية Icon تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز Icon وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 Icon النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منذ بداية عام 1447هـ وحتى نهاية شهر جمادى الأولى

مليون مستفيد من الخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين منذ مطلع 1447هـ

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
مليون مستفيد من الخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين منذ مطلع 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة لتقنية المعلومات ارتفاعًا في مؤشرات الاستفادة من خدماتها الرقمية منذ بداية عام 1447هـ وحتى نهاية شهر جمادى الأولى، إذ تجاوز عدد المستفيدين (1.7) مليون مستفيد من مختلف المنصات والبرامج التقنية.

وأوضحت الرئاسة أن عدد المستفيدين من بوابة القاصد بلغ (175) ألف مستفيد، فيما وصل عدد المستفيدين من الموقع الإلكتروني إلى (989) ألف مستفيد، واستفاد نحو قرابة (300) ألف مستخدم من بث ترجمات خطب الحرمين الشريفين، وبلغ مجموع ساعات الترجمات (194) ساعة منذ مطلع العام.

قد يهمّك أيضاً
ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية

ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية

السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين

السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين

الخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين

وبيّنت الإحصاءات أن منصة رسالة الحرمين حققت (126) ألف مستفيد، إلى جانب (82) ألف مستفيد من الشاشات التفاعلية داخل الحرمين الشريفين، فيما بلغ عدد المواد التي جرى تنزيلها من منصة رسالة الحرمين (130) ألف مادة، واستفاد (66) ألف مستخدم من منصة مقرأة الحرمين وتعليم سورة الفاتحة، وبلغت ساعات الإقراء (10,976) ساعة.

وأكدت الرئاسة أن خدمة جداول الصلوات لأئمة الحرمين الشريفين عبر تطبيق توكلنا، شهدت تفاعلًا واسعًا ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى المعلومات الدينية المعتمدة.

وأشارت إلى أن إجمالي المستفيدين من الخدمات الرقمية خلال الفترة بلغ (1,738,000) مستفيد، فيما بلغ إجمالي ساعات الخدمة (11,170) ساعة، ووصل عدد المحتويات المحمَّلة عبر منصات الرئاسة أكثر من (130) ألف محتوى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد