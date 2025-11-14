من جبال الحشر إلى سوق حِرفة.. رحلة أنامل تحفظ الذاكرة وتصنع الجمال

جمع برنامج “سوق حِرفة” الذي تنظمه جمعية الرواد الشبابية بالشراكة مع بيت الثقافة بجازان، ضمن فعاليات عام الحرف اليدوية 2025، الحرفيين من مختلف محافظات المنطقة في لوحة فنية تعبّر عن ثراء الموروث المحلي وتنوّع بيئاته الجبلية والساحلية والريفية، مقدّمًا مساحة حية لعرض الحرف التقليدية وإحياء مهاراتها بأساليب معاصرة تعكس روح الإبداع لدى الجيل الجديد.

وحضرت الحرفية ساترة الحريصي من جبال الحشر لتقدّم مشغولاتها الجلدية في تجربة تجمع الفن والهوية، إذ تعيد بأناملها الماهرة بريق القطع الجبلية القديمة داخل ركنها في السوق.

وتعرض الحريصي منتجات يدوية في دباغة الجلود وصياغة الإكسسوارات والزينة الجبلية، تحمل روح المكان وأصالة المهنة، لتروي كل قطعة حكاية من حياة جبال جازان، من أدوات القهوة والحصاد إلى الزخارف التقليدية التي تعكس علاقة الإنسان بالطبيعة وإبداعه في توظيفها.

وقالت ساترة الحريصي: “إن مشاركتها في “سوق حِرفة” كانت تجربةً مميزةً أتاحت لها التواصل مع الزوّار وتقديم الحرفة الجبلية بأسلوبٍ عصريٍّ يبرز جمالها وأصالتها”، مؤكدةً أن السوق فتح آفاقًا جديدةً للحرفيين والحرفيات لعرض أعمالهم وتنمية تجاربهم وتبادل الخبرات في بيئة داعمة.

ويرى الزوّار أن السوق شهد تنوّعًا فنيًا فريدًا، جمع الحرف الساحلية والريفية والجبلية في لوحة تعبّر عن ثراء جازان الثقافي وعمق موروثها التراثي، مؤكدين أن هذا التناغم بين الحاضر والماضي يجعل “سوق حِرفة” مساحة نابضة بالحياة تُعيد للذاكرة حكاياتها الجميلة في ثوب جديد.