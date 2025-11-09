Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

مهندس يختبر قوة روبوت بطرق غير متوقعة.. ضرب وركل

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
مهندس يختبر قوة روبوت بطرق غير متوقعة.. ضرب وركل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً بعدما ظهر فيه مهندس يلف سلسلة حول عنق روبوت بشري من طراز Unitree G1 ويسحبه بعنف قبل أن يوجه له ركلات متتالية، فيما بدا الروبوت يكافح للحفاظ على توازنه.

قد يهمّك أيضاً
البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق

البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق

روبوت صيني يسجل رقماً قياسياً بأطول قفزة

روبوت صيني يسجل رقماً قياسياً بأطول قفزة

الهدف من التجربة رغم قسوتها، كان اختبار قدرة الروبوت على التكيف مع الاضطرابات الخارجية. الفيديو صوّره زهيكاي تشانغ، طالب دكتوراه في جامعة تسينغهوا، ضمن تجربة لاختبار نظام Any2Track، وهو متتبع حركة بشري مطوّر بالتعاون مع شركة الروبوتات الصينية Galbot.

مهندس يختبر قوة روبوت

ويعتمد النظام على إطار تعلم تعزيزي ثنائي المراحل يضم مكوّنين رئيسيين: AnyTracker وAnyAdapter، ما يتيح له إعادة تشكيل قابلية الروبوت للتكيف ديناميكياً مع مختلف الظروف. وبحسب الباحثين، فقد تمكنوا من نقل النظام من المحاكاة إلى الواقع بنجاح كامل، ليبرهن على قدرة استثنائية في تتبع الحركات البشرية حتى في مواجهة اضطرابات قاسية.

يُذكر أن شركة Unitree سبق أن عرضت في يناير الماضي قدرات روبوتها G1 في المشي والجري السلس على منحدرات وتضاريس وعرة، مظهراً مستويات عالية من خفة الحركة والثبات والتحكم الدقيق. ويؤكد المهندسون أن هذه الاختبارات تمهد الطريق لاستخدام الروبوتات البشرية في سيناريوهات عملية واقعية، حتى في ظل قوى وضغوط خارجية معقدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد