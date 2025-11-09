مهندس يختبر قوة روبوت بطرق غير متوقعة.. ضرب وركل

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً بعدما ظهر فيه مهندس يلف سلسلة حول عنق روبوت بشري من طراز Unitree G1 ويسحبه بعنف قبل أن يوجه له ركلات متتالية، فيما بدا الروبوت يكافح للحفاظ على توازنه.
الهدف من التجربة رغم قسوتها، كان اختبار قدرة الروبوت على التكيف مع الاضطرابات الخارجية. الفيديو صوّره زهيكاي تشانغ، طالب دكتوراه في جامعة تسينغهوا، ضمن تجربة لاختبار نظام Any2Track، وهو متتبع حركة بشري مطوّر بالتعاون مع شركة الروبوتات الصينية Galbot.
ويعتمد النظام على إطار تعلم تعزيزي ثنائي المراحل يضم مكوّنين رئيسيين: AnyTracker وAnyAdapter، ما يتيح له إعادة تشكيل قابلية الروبوت للتكيف ديناميكياً مع مختلف الظروف. وبحسب الباحثين، فقد تمكنوا من نقل النظام من المحاكاة إلى الواقع بنجاح كامل، ليبرهن على قدرة استثنائية في تتبع الحركات البشرية حتى في مواجهة اضطرابات قاسية.
يُذكر أن شركة Unitree سبق أن عرضت في يناير الماضي قدرات روبوتها G1 في المشي والجري السلس على منحدرات وتضاريس وعرة، مظهراً مستويات عالية من خفة الحركة والثبات والتحكم الدقيق. ويؤكد المهندسون أن هذه الاختبارات تمهد الطريق لاستخدام الروبوتات البشرية في سيناريوهات عملية واقعية، حتى في ظل قوى وضغوط خارجية معقدة.