موعد مباراة الأخضر والجزائر استعدادًا لكأس العرب

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٦ مساءً
موعد مباراة الأخضر والجزائر استعدادًا لكأس العرب
المواطن - فريق التحرير

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الجزائري، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية استعدادًا لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتقام مباراة المنتخبين في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تقام بطولة كأس العرب في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويُجري الأخضر تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

 

