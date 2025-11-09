Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تحمل اسم عزل الصوت

ميزة مذهلة في آيفون تحسن جودة المكالمات

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
ميزة مذهلة في آيفون تحسن جودة المكالمات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أعلنت شركة “آبل” عن إضافة خاصية مُبتكرة تحمل اسم “عزل الصوت” (Voice Isolation) في هواتف آيفون.

قد يهمّك أيضاً
تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة

تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة

أجهزة آيفون وآيباد ستُحرم من يوتيوب

أجهزة آيفون وآيباد ستُحرم من يوتيوب

وتمكّن هذه الميزة، المستخدمين من إجراء مكالمات أكثر وضوحاً عبر تقليل الضوضاء المحيطة وعزل الأصوات المزعجة مثل ضجيج المرور أو نباح الكلاب أو أصوات أعمال البناء، بحيث يظل صوت المتحدث واضحاً ومسموعاً للطرف الآخر دون تشويش.

ميزة في آيفون

وتعمل الخاصية بشكل مختلف عن معظم الإعدادات التقليدية في الهاتف، إذ لا يمكن تفعيلها من خلال تطبيق “الإعدادات”، بل تظهر فقط أثناء المكالمات الجارية عبر “مركز التحكم” (Control Center)، وبمجرد اختيارها، يبدأ الهاتف في تصفية الأصوات الجانبية والاحتفاظ بالصوت البشري كأولوية، وفقاً لـ”tomsguide”.

في سياق متصل، توصي “آبل” باستخدام هذه الميزة خصوصاً في المكالمات المهمة أو اجتماعات العمل عبر الهاتف، حيث يسهم نقاء الصوت في إظهار المتحدث بصورة احترافية وأكثر تركيزاً.

في المقابل، يمكن إيقافها عندما يرغب المستخدم في مشاركة الأجواء من حوله مع الطرف الآخر، مثل الحفلات أو الأحداث الصاخبة.

إلى جانب “عزل الصوت”، يتيح “آيفون” أنماطاً أخرى للميكروفون، مثل الوضع القياسي الذي ينقل جميع الأصوات المحيطة دون تعديل، وخيار “النطاق الواسع” (Wide Spectrum) الذي يُضخّم الضوضاء المحيطة إلى جانب صوت المستخدم، وهو وضع مخصص لمكالمات “فيس تايم” فقط، بالإضافة إلى “الوضع التلقائي” الذي يختار الإعداد الأمثل تبعاً لطبيعة المكالمة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد