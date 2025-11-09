ميزة مذهلة في آيفون تحسن جودة المكالمات

أعلنت شركة “آبل” عن إضافة خاصية مُبتكرة تحمل اسم “عزل الصوت” (Voice Isolation) في هواتف آيفون.

وتمكّن هذه الميزة، المستخدمين من إجراء مكالمات أكثر وضوحاً عبر تقليل الضوضاء المحيطة وعزل الأصوات المزعجة مثل ضجيج المرور أو نباح الكلاب أو أصوات أعمال البناء، بحيث يظل صوت المتحدث واضحاً ومسموعاً للطرف الآخر دون تشويش.

ميزة في آيفون

وتعمل الخاصية بشكل مختلف عن معظم الإعدادات التقليدية في الهاتف، إذ لا يمكن تفعيلها من خلال تطبيق “الإعدادات”، بل تظهر فقط أثناء المكالمات الجارية عبر “مركز التحكم” (Control Center)، وبمجرد اختيارها، يبدأ الهاتف في تصفية الأصوات الجانبية والاحتفاظ بالصوت البشري كأولوية، وفقاً لـ”tomsguide”.

في سياق متصل، توصي “آبل” باستخدام هذه الميزة خصوصاً في المكالمات المهمة أو اجتماعات العمل عبر الهاتف، حيث يسهم نقاء الصوت في إظهار المتحدث بصورة احترافية وأكثر تركيزاً.

في المقابل، يمكن إيقافها عندما يرغب المستخدم في مشاركة الأجواء من حوله مع الطرف الآخر، مثل الحفلات أو الأحداث الصاخبة.

إلى جانب “عزل الصوت”، يتيح “آيفون” أنماطاً أخرى للميكروفون، مثل الوضع القياسي الذي ينقل جميع الأصوات المحيطة دون تعديل، وخيار “النطاق الواسع” (Wide Spectrum) الذي يُضخّم الضوضاء المحيطة إلى جانب صوت المستخدم، وهو وضع مخصص لمكالمات “فيس تايم” فقط، بالإضافة إلى “الوضع التلقائي” الذي يختار الإعداد الأمثل تبعاً لطبيعة المكالمة.