مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٣ مساءً
مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة
المواطن - فريق التحرير

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه اليوم، الشيخ علي السلمان قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة بمناسبة تقاعده، والشيخ عبدالخالق الحاجي بمناسبة تعيينه قاضيًا لدائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة.

وقدّم محافظ الأحساء شكره للشيخ علي السلمان على جهوده خلال فترة عمله، مشيدًا بما قدمه لخدمة الدائرة والمستفيدين، ومهنئًا الشيخ عبدالخالق الحاجي بتوليه مهامه الجديدة ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة أعمال الدائرة.

وأكد محافظ الأحساء أهمية تطوير الخدمات العدلية وتسريع إجراءات القضايا بما يحقق راحة المواطنين ويخدم أهالي المحافظة، في ظل ما تحظى به وزارة العدل بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

واستمع إلى موجز عن أعمال الدائرة وجهودها الحالية والمستقبلية في خدمة المستفيدين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الإنجاز بسرعة وكفاءة.

وعبّر كل من الشيخ علي السلمان والشيخ عبدالخالق الحاجي عن شكرهما وامتنانهما لسمو محافظ الأحساء على الدعم والاهتمام المستمر بالدائرة وحرصه على متابعة الإنجازات وتطوير العمل.

إقرأ المزيد