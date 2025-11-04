Icon

في مناطق المملكة

نادي الصقور يواصل جولته الميدانية لتصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ مساءً
نادي الصقور يواصل جولته الميدانية لتصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها
المواطن - فريق التحرير

يواصل نادي الصقور السعودي جولته الميدانية في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها، بهدف تعزيز الممارسات المسؤولة في مجال الصقارة والحفاظ على هذا الموروث الثقافي العريق، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وانطلقت الجولة في شهر أكتوبر الماضي من محافظة حفر الباطن، مرورًا بمدينة عرعر، ثم حائل، وتنطلق اليوم في مدينة بريدة، وتستمر يومي 4 و5 نوفمبر في مستشفى النايفة للصقور.


وتستكمل الجولة محطاتها في ينبع يومي 8 و9 نوفمبر، ثم جدة يومي 11 و12 نوفمبر في مركز النادر للصقور – بحرة، تعقبها أبها يومي 17 و18 نوفمبر، وتختتم الجولة الميدانية في الظهران خلال المدة من 24 حتى 29 نوفمبر، بالتزامن مع إقامة كأس نادي الصقور السعودي.
وتهدف هذه الجولات إلى تقريب الخدمة من المستفيدين، وتسهيل إجراءات التوثيق والتصحيح لمُلّاك الصقور في مختلف المناطق، وضمان استفادتهم من الفترة التصحيحية الممتدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2025، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال للأنظمة البيئية وحماية الصقور المهددة بالانقراض.
وتأتي مبادرة تصحيح أوضاع الصقور غير الموثقة ضمن التزامه بحماية موروث الصقارة وتنظيم ممارساتها وفق ضوابط بيئية معتمدة، إذ تضمن هذه الخطوات توثيق الصقور رسميًّا وصون حقوق ملّاكها النظامية، ويستمر تقديم الخدمة في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض) طيلة فترة الحملة، خلال أوقات العمل من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.
ودعا نادي الصقور السعودي الصقارين الراغبين في الاستفادة من الجولة إلى الالتزام بالمتطلبات الأساسية قبل الحضور، ومنها تقديم شهادة صحية بيطرية حديثة لا تتجاوز 15 يومًا من مركز معتمد، وأن يكون على الصقر شريحة إلكترونية أو حجل مزرعة مثبت للتعريف به.

