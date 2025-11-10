Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جراء تفاقم انعدام الأمن

نزوح 2000 شخص في ولاية شمال كردفان جنوب السودان

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
نزوح 2000 شخص في ولاية شمال كردفان جنوب السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منظمة الهجرة الدولية أمس الأحد، نزوح نحو 2000 شخص جديد من مدينة بارا وعدد من القرى المجاورة لها في ولاية شمال كردفان جنوب السودان خلال ثلاثة أيام، جراء تفاقم انعدام الأمن.

ويأتي هذا النزوح بعد سيطرة قوات الدعم السريع، في 25 أكتوبر الماضي على مدينة بارا.

قد يهمّك أيضاً
الجيش السوداني: الأمور تحت السيطرة وسنثأر لقتلى الفاشر والجنينة والجزيرة

الجيش السوداني: الأمور تحت السيطرة وسنثأر لقتلى الفاشر والجنينة والجزيرة

لمواجهة الدعم السريع.. إعلان التعبئة العامة في السودان

لمواجهة الدعم السريع.. إعلان التعبئة العامة في السودان

وقالت المنظمة في بيان: “إن الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح قدرت نزوح نحو 2000 شخص من مدينة بارا وعدة قرى مجاورة بين 7 و9 نوفمبر الجاري، بسبب تفاقم انعدام الأمن”.

نزوح نحو 2000 شخص

وأشارت إلى أن القرى المتضررة شملت أم سيالة وكورا بارا، وساكرة وعلوان، موضحة أن النازحين توزعوا على مناطق متفرقة في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، ومحلية شيكان في شمال كردفان.

وأضاف البيان أن هذا النزوح “يأتي في أعقاب سلسلة من حوادث النزوح المبلغ عنها في محليات بارا وشيكان، والرهد، وأم روابة، وأم دم حاج أحمد بشمال كردفان، التي أدت إلى نزوح ما يقدر بنحو 38 ألفًا و990 شخصًا في الفترة ما بين 26 أكتوبر و9 نوفمبر 2025”.

وأكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متوترًا ومتقلبًا للغاية.

وفي وقت سابق الأحد، أكدت مفوضية العون الإنساني السودانية أن عشرات الآلاف من النازحين المتوافدين من ولاية شمال دارفور (غرب) وشمال كردفان (جنوب) نحو مدينتي الدبة بالولاية الشمالية والأبيض بشمال كردفان بسبب الاشتباكات وهجمات “الدعم السريع”، بحاجة لمساعدات عاجلة.

وقالت مفوضة العون الإنساني بالسودان سلوى آدم بنية: “هناك نزوح كبير جدًا من ولايات شمال دارفور وشمال كردفان نحو عدد من الولايات لكن التركيز الأكبر في مدينة الدبة بالولاية الشمالية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمواجهة الدعم السريع.. إعلان التعبئة العامة في السودان
العالم

لمواجهة الدعم السريع.. إعلان التعبئة العامة في...

العالم
الجيش السوداني: الأمور تحت السيطرة وسنثأر لقتلى الفاشر والجنينة والجزيرة
العالم

الجيش السوداني: الأمور تحت السيطرة وسنثأر لقتلى...

العالم