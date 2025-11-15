هجوم بالصواريخ يستهدف أطراف العاصمة السورية دمشق

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن سقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” في العاصمة دمشق، جرى إطلاقهما من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.
وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة في بيان، أن قوات الدفاع باشرت بالتعاون مع وزارة الداخلية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء.
وأكدت نيتها ملاحقة الضالعين في هذا العمل الإجرامي، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بالأمن السوري أو يستهدف حياة المواطنين واستقرارهم.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت عند وقوع الانفجار، عن إصابة امرأة واحدة جرى نقلها لأحد المشافي لتلقي العلاج.