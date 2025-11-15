Icon

هجوم بالصواريخ يستهدف أطراف العاصمة السورية دمشق

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن سقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” في العاصمة دمشق، جرى إطلاقهما من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة في بيان، أن قوات الدفاع باشرت بالتعاون مع وزارة الداخلية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء.

وأكدت نيتها ملاحقة الضالعين في هذا العمل الإجرامي، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بالأمن السوري أو يستهدف حياة المواطنين واستقرارهم.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت عند وقوع الانفجار، عن إصابة امرأة واحدة جرى نقلها لأحد المشافي لتلقي العلاج.

