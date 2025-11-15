Icon

السعودية اليوم

هطول أمطار الخير على الباحة

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
هطول أمطار الخير على الباحة
المواطن - فريق التحرير

شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة, مصحوبةً بعواصف رعدية, شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات بلجرشي, وبني حسن، والمندق, وقلوة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، جازان، الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق ومنطقة تبوك.

