السعودية اليوم
حصاد اليوم

هل تُفرض رسوم على التأشيرات التعويضية بعد مغادرة العامل المنزلي؟

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
هل تُفرض رسوم على التأشيرات التعويضية بعد مغادرة العامل المنزلي؟
المواطن - فريق التحرير

أعادت منصة مساند التذكير بأنه ليست هناك رسوم معادة للتأشيرات التي صدرت تعويضًا عن مغادرة العامل المنزلي خلال فترة التجربة، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

في سياق آخر، أشارت المنصة عبر إكس إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

