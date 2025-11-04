هيئة الأزياء تطلق مسابقة نسيج السعودية للابتكار المستدام

أعلنت هيئة الأزياء بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك)، ومجتمع رواد الأعمال من مسك، وجامعة IE، وشركة “برو ألتوس كابيتال بارتنرز”، و”كولترال جود”، عن إطلاق مسابقة نسيج السعودية للابتكار المستدام: الاستدامة، الابتكار، والاستثمار، وذلك يوم 25 نوفمبر 2025 في مدينة مسك بالرياض.

وستوفر مدينة مسك بيئة تعكس رؤيتها في دعم الإبداع والاستدامة والابتكار عبر مختلف القطاعات، بصفتها الشريك والمنصة الرسمية المستضيفة، كونها مركزًا لتبادل المعرفة والتعاون، وتزدهر الأفكار الجديدة والمواهب الريادية والشراكات العالمية.

وتعد المسابقة محطة بارزة تجمع بين القادة العالميين والمحليين في مجالات الأزياء والمنسوجات والاستثمار؛ بهدف تشكيل مستقبل مستدام لمنظومة الأزياء والمنسوجات في المملكة، ومن خلال تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي والمستثمرين ورواد الأعمال والجهات الحكومية، يسعى الحدث إلى ترسيخ مكانة المملكة قوة رائدة في مجال ابتكارات النسيج والحلول المستدامة في الأزياء.

وتتخلل المسابقة جلسات حوارية رئيسية يقودها ممثلون من الأوساط الأكاديمية ورواد الصناعة العالميين والحكومة ورأس المال الجريء، لتقديم رؤى متنوعة حول الاستدامة والابتكار، وجلسات حوارية عالية المستوى تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار لمناقشة التوجهات المستقبلية في القطاع، إضافة إلى مسابقة عرض الشركات الناشئة أمام المستثمرين (Startup Pitch Contest)، التي تمنح الشركات المحلية الناشئة فرصة لعرض ابتكاراتها أمام مستثمرين وتجار تجزئة وصناع قرار، مع جوائز مصممة لدعم نموها وتزويدها بالإرشاد المهني وفرص التعلم والتجربة في الصناعة، والتواصل مع قادة القطاع بين رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر.

وتواصل هيئة الأزياء جهودها في تمكين الاستدامة من خلال قيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة لقطاع الأزياء في المملكة، عبر دمج مبادئ الاستدامة، وتشجيع الممارسات المسؤولة، وتعزيز الابتكار.

وتضطلع الهيئة بدور محوري في بناء منظومة يزدهر فيها الإبداع جنبًا إلى جنب مع الاستدامة، مركزةً على تمكين المواهب المحلية، وتحفيز الاستثمارات، ومواءمة القطاع مع المعايير العالمية للاستدامة، وتتيح للراغبين بالمشاركة التقديم عبر: https://tally.so/r/wkMKQM حتى 8 نوفمبر المقبل.