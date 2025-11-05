Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

واتساب تطلق تطبيقها الرسمي لساعات آبل لأول مرة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٨ صباحاً
واتساب تطلق تطبيقها الرسمي لساعات آبل لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة واتساب، التابعة لمجموعة “ميتا”، عن إطلاق تطبيقها الرسمي المخصص لساعات آبل الذكية، في خطوة تتيح للمستخدمين للمرة الأولى تلقي إشعارات المكالمات وقراءة الرسائل بالكامل، إلى جانب تسجيل وإرسال الرسائل الصوتية مباشرة من الساعة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر مدونتها الرسمية أن “التجربة الجديدة تساعد المستخدمين على متابعة محادثاتهم دون الحاجة إلى استخدام هاتف الآيفون”، مشيرة إلى أن التطبيق الجديد يوفّر تفاعلاً متكاملاً مع الرسائل، مع إمكانية عرض سجل محادثات أوسع ووضوح أكبر للصور والملصقات.

قد يهمّك أيضاً
خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب

خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب

واتساب يطلق ميزة مهمة بالذكاء الاصطناعي

واتساب يطلق ميزة مهمة بالذكاء الاصطناعي

وأكدت “واتساب” أن جميع الرسائل والمكالمات الشخصية ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، مؤكدة نيتها توسيع نطاق الميزات المقدّمة لمستخدمي ساعات آبل خلال الفترة المقبلة.

ويشترط استخدام التطبيق أن تكون ساعة آبل من طراز Series 4 أو أحدث، وأن تعمل بنظام watchOS 10 أو إصدار أحدث.

ويأتي إطلاق التطبيق بعد أشهر من طرح “سناب شات” نسخته الخاصة لساعات آبل، في إطار سباق التطبيقات العالمية لتوسيع حضورها خارج نطاق الهواتف المحمولة، حيث كانت “واتساب” قد أطلقت في مايو الماضي تطبيقها المخصص لأجهزة الآيباد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد