واتساب تطلق تطبيقها الرسمي لساعات آبل لأول مرة

أعلنت شركة واتساب، التابعة لمجموعة “ميتا”، عن إطلاق تطبيقها الرسمي المخصص لساعات آبل الذكية، في خطوة تتيح للمستخدمين للمرة الأولى تلقي إشعارات المكالمات وقراءة الرسائل بالكامل، إلى جانب تسجيل وإرسال الرسائل الصوتية مباشرة من الساعة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر مدونتها الرسمية أن “التجربة الجديدة تساعد المستخدمين على متابعة محادثاتهم دون الحاجة إلى استخدام هاتف الآيفون”، مشيرة إلى أن التطبيق الجديد يوفّر تفاعلاً متكاملاً مع الرسائل، مع إمكانية عرض سجل محادثات أوسع ووضوح أكبر للصور والملصقات.

وأكدت “واتساب” أن جميع الرسائل والمكالمات الشخصية ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، مؤكدة نيتها توسيع نطاق الميزات المقدّمة لمستخدمي ساعات آبل خلال الفترة المقبلة.

ويشترط استخدام التطبيق أن تكون ساعة آبل من طراز Series 4 أو أحدث، وأن تعمل بنظام watchOS 10 أو إصدار أحدث.

ويأتي إطلاق التطبيق بعد أشهر من طرح “سناب شات” نسخته الخاصة لساعات آبل، في إطار سباق التطبيقات العالمية لتوسيع حضورها خارج نطاق الهواتف المحمولة، حيث كانت “واتساب” قد أطلقت في مايو الماضي تطبيقها المخصص لأجهزة الآيباد.