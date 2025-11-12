Icon

في نسخته الخامسة بمحافظة جدة

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج
المواطن - واس

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة تحت شعار “من مكة إلى العالم”، خلال الفترة (9- 12 نوفمبر 2025م)، وذلك في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.

واستعرضت وزارة الداخلية -من خلال جناحها في المعرض والجلسات الحوارية- جهودها ومبادراتها الخدمية والصحية والإنسانية والأمنية والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة “لا حج بلا تصريح” التي تهدف إلى التوعية بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة “طريق مكة” لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم.

وكانت وزارة الداخلية، قد وقعت (3) مذكرات تعاون وتفاهم في المجالين الإعلامي والاتصالي مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.

  

