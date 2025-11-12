وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة تحت شعار “من مكة إلى العالم”، خلال الفترة (9- 12 نوفمبر 2025م)، وذلك في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.
واستعرضت وزارة الداخلية -من خلال جناحها في المعرض والجلسات الحوارية- جهودها ومبادراتها الخدمية والصحية والإنسانية والأمنية والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة “لا حج بلا تصريح” التي تهدف إلى التوعية بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة “طريق مكة” لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم.
وكانت وزارة الداخلية، قد وقعت (3) مذكرات تعاون وتفاهم في المجالين الإعلامي والاتصالي مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.