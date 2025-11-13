Icon

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بحملة “أهلًا بأهل الدار”

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بحملة “أهلًا بأهل الدار”
المواطن - واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ختمًا خاصًّا بحملة (أهلًا بأهل الدار)، ضمن فعاليات “شتاء المدينة”.

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج

خلال أسبوع.. ضبط 21647 مخالفًا بينهم 26 متورطـًا في جرائم مخلة بالشرف

وسُيتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع ومطار العلا الدولي، في الفترة من (10) نوفمبر 2025م حتى (31) مارس 2026م.

