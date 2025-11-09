وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن

تشارك وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج الذي تقيمه وزارة الحج والعمرة بنسخته الخامسة تحت شعار “من مكة إلى العالم”، خلال الفترة (9 – 12 نوفمبر 2025م)؛ للتعريف بجهودها ومبادراتها في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.

أنظمة وتجهيزات أمنية معززة

وتستعرض الوزارة لزوّار المعرض الأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة “لا حج بلا تصريح”؛ التي تهدف إلى التوعية بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة “طريق مكة” لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم.

وتقدم إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن جناح وزارة الداخلية عروضًا مرئية عن حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”؛ لتعزيز الوعي والالتزام بالأنظمة، وتستعرض إمارة منطقة المدينة المنورة مبادراتها وخدماتها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، الذي يُعدُّ من أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الفكر ورواد الأعمال والباحثين من مختلف دول العالم؛ لإبراز الجهود، وتعزيز التكامل لموسم الحج بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.