وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير هندسة التطبيقات والبرمجيات.

– مدير مكتب إدارة البرامج.

– مدير هندسة المنصات والبنية التحتية.

– مدير تنفيذي حلول التكنولوجيا.

– مدير تنفيذي هندسة الأنظمة والتطبيقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)