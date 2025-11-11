Icon

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٨ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل ذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل خصوصية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، تقنية المعلومات).

– مشرف ممثل العمليات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

– مدير الاتصالات المؤسسية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

