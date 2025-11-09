وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير أول تطوير الأعمال.
– خبير برنامج الاتصالات.
– محلل أول تطوير الأعمال.
– مدير قسم إدارة أداء المجموعة.
– مدير المبيعات.
– خبير رئيسي التمكين المؤسسي.
– مساعد مدير إدارة تجربة وواجهة المستخدم.
– محلل مشروع عام.
– محلل إدارة المنتجات.
– مصمم واجهة وتجربة المستخدم.
– خبير مشروع عام.
– محلل أعمال رئيسي.
– محلل مالي رئيسي.
– مدير استراتيجية الاستثمار.
– خبير تمكين التكنولوجيا.
– خبير تسويق رئيسي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)