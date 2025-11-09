وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول تطوير الأعمال.

– خبير برنامج الاتصالات.

– محلل أول تطوير الأعمال.

– مدير قسم إدارة أداء المجموعة.

– مدير المبيعات.

– خبير رئيسي التمكين المؤسسي.

– مساعد مدير إدارة تجربة وواجهة المستخدم.

– محلل مشروع عام.

– محلل إدارة المنتجات.

– مصمم واجهة وتجربة المستخدم.

– خبير مشروع عام.

– محلل أعمال رئيسي.

– محلل مالي رئيسي.

– مدير استراتيجية الاستثمار.

– خبير تمكين التكنولوجيا.

– خبير تسويق رئيسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)