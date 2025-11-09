Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الدعم اللوجستي المتكامل.

– مهندس الجودة.

– مهندس دعم.

– فني دعم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

