Icon

شرط رئيسي للقبول في سكني Icon 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية Icon تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل Icon ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع Icon إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر Icon أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا Icon حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا Icon شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجازان، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

– محاسب أول.

– أخصائي أول مركز البيانات.

– أخصائي أول إدارة الأنظمة.

– أخصائي أول عمليات المواد.

– موظف أمن.

– مهندس صيانة كهربائية.

– مهندس معدات دوارة.

– أخصائي ميكانيكي.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي إدارة أنظمة.

– محلل دعم الأعمال الاقتصادية.

– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.

– مستشار قانوني أول.

– مسؤول السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم