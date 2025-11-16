وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وجازان، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول.

– أخصائي أول مركز البيانات.

– أخصائي أول إدارة الأنظمة.

– أخصائي أول عمليات المواد.

– موظف أمن.

– مهندس صيانة كهربائية.

– مهندس معدات دوارة.

– أخصائي ميكانيكي.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي إدارة أنظمة.

– محلل دعم الأعمال الاقتصادية.

– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.

– مستشار قانوني أول.

– مسؤول السلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)