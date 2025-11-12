وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، وخميس مشيط، والقنفذة، وحائل، والدمام، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (الرياض).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (خميس مشيط).

– تنفيذي أول خدمة العملاء الإقليمي (القنفذة).

– مدير منتجات المجموعة (الرياض).

– مساعد مدير المختبر/ الزراعة (حائل).

– تنفيذي أول خدمة العملاء الإقليمي (الدمام).

– مدير أول فريق الجودة (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)