حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات.

– محلل رئيسي إدارة العقود.

– مدير إدارة تقديم الحلول المخصصة.

– أخصائي أول التكنولوجيا الناشئة.

– خبير مكتب إدارة المشاريع.

– مدير إدارة حوكمة الأمن السيبراني.

– مدير التصميم والهندسة التقنية.

– أخصائي تطوير وإدارة المنتجات.

– مدير الحوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

