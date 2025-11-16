وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– إحصائي حيوي.
– مفتش الحرائق (للنساء).
– أخصائي المشتريات.
– موظف العقود.
– أخصائي العقود.
– مهندس كمبيوتر.
– محلل برامج.
– مسؤول تدريب الحماية من الحرائق.
– مشغل مطبعة.
– أمين مكتبة.
– رئيس فريق إدارة الممتلكات.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)