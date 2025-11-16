Icon

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– إحصائي حيوي.

– مفتش الحرائق (للنساء).

– أخصائي المشتريات.

– موظف العقود.

– أخصائي العقود.

– مهندس كمبيوتر.

– محلل برامج.

– مسؤول تدريب الحماية من الحرائق.

– مشغل مطبعة.

– أمين مكتبة.

– رئيس فريق إدارة الممتلكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

