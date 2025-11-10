Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة أرامكس

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة أرامكس
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر ومكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

– مدير الائتمان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الاقتصاد
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في وزارة الاقتصاد

حصاد اليوم