وظائف شاغرة بـ شركة الفنار

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول التنسيق الفني.

– مهندس أول الاستدامة.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية.

– مهندس أول مراقبة الجودة/ تيار عالي الجهد.

– مستشار فني/ الحلول التقني.

– مهندس حسابات.

– مستشار أول التكامل.

– خبير أول البحث والتطوير.

– موظف استقبال.

– مهندس الحماية.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

