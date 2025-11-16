وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

شرط رئيسي للقبول في سكني 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة
أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس جودة عمليات التصنيع.
– أخصائي أول دعم إدارة دورة حياة المنتج.
– مساعد مدير دعم عمليات تطبيقات التصنيع.
– مساعد مستودع.
– أخصائي جودة التشغيل.
– مدير ضمان ما بعد البيع.
– أخصائي نظم إدارة البيع بالتجزئة.
– فني عمليات التصنيع.
وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)