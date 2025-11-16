وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس جودة عمليات التصنيع.

– أخصائي أول دعم إدارة دورة حياة المنتج.

– مساعد مدير دعم عمليات تطبيقات التصنيع.

– مساعد مستودع.

– أخصائي جودة التشغيل.

– مدير ضمان ما بعد البيع.

– أخصائي نظم إدارة البيع بالتجزئة.

– فني عمليات التصنيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)