وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل/ التدقيق المالي.

– مدير إدارة تسعير التحويل.

– مدير أول إدارة الامتثال العالمي وإعداد التقارير.

– أخصائي تسعير التحويل.

– مشرف حملات التسويق الاستراتيجي.

– مدير حوكمة أنظمة التشغيل.

– تنفيذي التقييمات ونمذجة الأعمال.

– مدير هندسة التحول.

– مدير إدارة مخاطر الائتمان.

– مساعد مدير إدارة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليل الكمي.

– مدير التدقيق.

– مستشار فريق الخدمات المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)