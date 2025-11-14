Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

– محلل/ التدقيق المالي.

– مدير إدارة تسعير التحويل.

– مدير أول إدارة الامتثال العالمي وإعداد التقارير.

– أخصائي تسعير التحويل.

– مشرف حملات التسويق الاستراتيجي.

– مدير حوكمة أنظمة التشغيل.

– تنفيذي التقييمات ونمذجة الأعمال.

– مدير هندسة التحول.

– مدير إدارة مخاطر الائتمان.

– مساعد مدير إدارة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليل الكمي.

– مدير التدقيق.

– مستشار فريق الخدمات المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة EY
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم