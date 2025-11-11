Icon

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة استدامة مقدّمي الخدمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– كبير أخصائيين إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

