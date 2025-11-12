Icon

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي التخطيط والمتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير التخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مستشار قانوني أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات القانونية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

