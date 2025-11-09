وظائف شاغرة بـ هيئة المراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الجودة الشاملة لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الجودة، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدير مشاريع التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)