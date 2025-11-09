وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والمجمعة، والرياض، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الأسلحة.
– مدير مراقبة الامتحانات والسجلات.
– أخصائي برنامج الموثوقية والصيانة.
– محاسب مشروع أول.
– مدير حوكمة تطوير الأعمال.
– أخصائي ميكانيكي.
– أخصائي فني أول/ سلامة البيانات.
– أخصائي فني/ أنظمة الطائرات والدعم.
– أخصائي فني أول/ الأنظمة العامة والدعم.
– مدير خدمات تنسيق التصميم.
– مدير تجاري أول.
– مدرب بحري/ برنامج المدفعية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)