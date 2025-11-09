وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والمجمعة، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الأسلحة.

– مدير مراقبة الامتحانات والسجلات.

– أخصائي برنامج الموثوقية والصيانة.

– محاسب مشروع أول.

– مدير حوكمة تطوير الأعمال.

– أخصائي ميكانيكي.

– أخصائي فني أول/ سلامة البيانات.

– أخصائي فني/ أنظمة الطائرات والدعم.

– أخصائي فني أول/ الأنظمة العامة والدعم.

– مدير خدمات تنسيق التصميم.

– مدير تجاري أول.

– مدرب بحري/ برنامج المدفعية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)