وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تدقيق أمن المعلومات.

– مدير إدارة تطوير وتكامل حلول البيانات.

– أخصائي أول الأبحاث والدراسات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

