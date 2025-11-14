وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات التنقل في المطار.

– مدير المرافق الجافة.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير خدمات الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.

– قائد إطفاء الوجهة.

– مدير أول عمليات الغوص.

– مساعد مدير الشراكات.

– مدير التدريب التجاري.

– مدير الفعاليات.

– مدير أول تخطيط المشاريع.

– أخصائي المشتريات.

– أخصائي أول إدارة علاقات العملاء.

– مشرف صيانة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)