Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

– مدير عمليات التنقل في المطار.

– مدير المرافق الجافة.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير خدمات الاستعداد للإطفاء والإنقاذ.

– قائد إطفاء الوجهة.

– مدير أول عمليات الغوص.

– مساعد مدير الشراكات.

– مدير التدريب التجاري.

– مدير الفعاليات.

– مدير أول تخطيط المشاريع.

– أخصائي المشتريات.

– أخصائي أول إدارة علاقات العملاء.

– مشرف صيانة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

حصاد اليوم