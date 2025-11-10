Icon

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الدمام، والرياض، وجازان، وحائل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول مراقبة الجودة.

– ممثل مبيعات.

– مشرف المعادن/ الإنتاج.

– أخصائي/ شريك أول الأعمال المالية.

– محلل اول التسويق الكيميائي.

– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

