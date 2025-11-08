Icon

وظائف شاغرة في العليان القابضة

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة في العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، والدمام، وأبها.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مبيعات.

– مدير الامتثال.

– مسؤول إدارة وكالة التوظيف.

– ممثل مبيعات أول.

– ممثل مبيعات الأعمال.

– فني صيانة.

– محاسب أول.

– مدير الحسابات الحكومية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

