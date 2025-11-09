وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة تسويق المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول التواصل المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة، الإعلام)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)