وظائف شاغرة في شركة أكوا باور

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرس، والرياض، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين مخزن.

– أمين مستودع.

– مهندس كهربائي.

– مشغل معدات.

– فني صيانة أجهزة.

– مشغل معدات الإطفاء.

– مدير التشغيل والصيانة.

– مهندس أول معدات التشغيل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)