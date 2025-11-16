Icon

وظائف شاغرة في شركة المراعي

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الإطفاء والسلامة.

– مفتش أنظمة مكافحة الحرائق.

– مدير مبيعات المنطقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

