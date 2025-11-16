وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن وظائف شاغرة في طيران أديل شرط رئيسي للقبول في سكني 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الإطفاء والسلامة.
– مفتش أنظمة مكافحة الحرائق.
– مدير مبيعات المنطقة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)