وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المناقصات والعقود.

– أخصائي البروتوكول.

– مساعد تنفيذي.

– مدير الدعم الفني.

– مسؤول الاستشارات ودعم القرار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

