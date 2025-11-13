Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية، وأبها، وجدة، وتبوك، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

– مدير أول مراقبة المستندات.

– مدير تطوير الأعمال.

– مدير العقود.

– مدير نمذجة معلومات المباني.

– رئيس دعم التكنولوجيا والأنظمة.

– خبير الواجهات والزجاج.

– أخصائي أول التكامل الحكومي للموانئ.

– مدير أول العقود.

– مدير أصحاب المصلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الاتصالات السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم