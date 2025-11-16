Icon

شرط رئيسي للقبول في سكني Icon 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية Icon تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل Icon ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع Icon إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر Icon أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا Icon حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا Icon شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في طيران أديل

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

– مدير تخطيط الحج والعمرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، الهندسة، إدارة الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول حماية الإيرادات وعمليات الاسترداد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة أرامكس
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة أرامكس

حصاد اليوم