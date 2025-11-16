وظائف شاغرة في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تخطيط الحج والعمرة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، الهندسة، إدارة الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول حماية الإيرادات وعمليات الاسترداد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)