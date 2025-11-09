Icon

وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة روشن

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مدير تحليل الاستثمار.

– مدير أول هندسة تقنية المعلومات المؤسسية.

– مدير هندسة الحلول والتكامل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

