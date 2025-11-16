Icon

شرط رئيسي للقبول في سكني Icon 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية Icon تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل Icon ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع Icon إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر Icon أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا Icon حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا Icon شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

– أخصائي أول إدارة البيانات وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، علوم البيانات والتحليلات)، أو ما يعادلها.

– مشرف عمليات الشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي أول التخطيط والمتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بوبا

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم