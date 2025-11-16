وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

شرط رئيسي للقبول في سكني 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من أبها، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير دعم البنية التحتية والبناء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير خدمات العقود والمعاملات: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)