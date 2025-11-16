Icon

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من أبها، والرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

– مدير دعم البنية التحتية والبناء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير خدمات العقود والمعاملات: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

