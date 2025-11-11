Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة السعودية للسياحة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الاتفاقيات والعقود.

– أخصائي أول دعم الأعمال المالية.

– مساعد مدير دعم الأعمال المالية.

– مدير التقارير والمراقبة المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

