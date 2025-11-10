وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة مخاطر سلاسل الإمداد.

– مدير تنفيذي للرقابة والتفتيش.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)