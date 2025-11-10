Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

– مدير إدارة مخاطر سلاسل الإمداد.

– مدير تنفيذي للرقابة والتفتيش.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة أرامكس
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة أرامكس

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة Aramex
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة Aramex

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة طيران الرياض

حصاد اليوم